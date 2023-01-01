Tactics Core'u resmi web sitesinde ücretsiz oynayın! Tactics Core, tarayıcınızda oynanan yoğun, takım tabanlı bir MOBA nişancı oyunudur. Düşman sizinkini yok etmeden önce düşmanın Komuta Merkezini yok etmek için birlikte çalışın!

Web Sitesi: tacticscore.io

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