KingsAge, Orta Çağ döneminde geçen ve sizi bir kral rolüne sokan, tarayıcı tabanlı, oynaması ücretsiz bir strateji oyunudur.

Web Sitesi: kingsage.gameforge.com

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