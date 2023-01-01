Cinayet, Studio Seufz tarafından oluşturulan eğlenceli bir suikast oyunudur. Kralın arkasına yaklaşın ve onu hızla ve sessizce dışarı çıkarın. Dikkatli olun; eğer sizi yakalarsa, sizinle birlikte zindana doğru yola çıkar! Cinayet oynayın ve tipik entrikacı vezir için hayatın nasıl bir şey olduğunu deneyimleyin. Başarılı olursanız yeni kral siz olacaksınız; ancak dikkatli olun, danışmanınız tacınızın peşinde! Poki ile Murder'ı doğrudan tarayıcınızdan çevrimiçi olarak deneyimleyin ve gözlem ve tepki becerilerinizi test edin. Murder'ı ücretsiz oynayabilirsiniz, ancak yanlış bir hareket hayatınıza mal olabilir. Space - Hücum ve bıçaklama (katil), Arkana bakma (kral)Murder, Stuttgart, Almanya merkezli Studio Seufz tarafından yaratılmıştır.

Web Sitesi: poki.com

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