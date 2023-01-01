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Caesar's Day Off

Caesar's Day Off

poki.com

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Caesar's Day Off, Julius Caesar olduğunuz ve önünüzde boş bir günün olduğu eğlenceli bir simülasyon oyunudur. Hiç sadece izinli bir günün tadını çıkarmak isteyen yıpranmış bir imparator olmak istediniz mi? Doğru yerdesiniz! Konularınızla iletişim kurmak için basit el hareketleri yapın. Bir şeyi onayladığınızda başparmak yukarı işareti verebilirsiniz. Birinin aslanınız tarafından yenmesini istediğinizde ters yönde hareket edin. Tacı takan kafa ağırdır, ancak Sezar salata sipariş etmezse vücut daha ağırdır. Kabul Et (Başparmak yukarı) - Yukarı ok tuşu veya Yukarı kaydır Reddet (Başparmak aşağı) - Aşağı ok tuşu veya Aşağı kaydır Sezar'ın İzin Günü oluşturuldu Seufz Studio tarafından. Poki: Murder'daki diğer oyunlarını oynayın.

Web Sitesi: poki.com

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