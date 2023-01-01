Minecraft Classic, Minecraft'ın tam klavyeli herhangi bir cihazdan oynayabileceğiniz ücretsiz, tarayıcı tabanlı bir sürümüdür.

Web Sitesi: minecraft.net

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