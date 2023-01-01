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Minecraft Classic

Minecraft Classic

classic.minecraft.net

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Minecraft Classic, Minecraft'ın tam klavyeli herhangi bir cihazdan oynayabileceğiniz ücretsiz, tarayıcı tabanlı bir sürümüdür.

Web Sitesi: minecraft.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Minecraft Classic ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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