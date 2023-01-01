WebCatalog
Diplicity

Diplicity

diplicity.com

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Klasik Diplomasi oyununun dijital versiyonu. Diplicity, Calhamer tarafından yaratılan ve aynı zamanda diplomasiye dayanan iyi bilinen bir masa oyununa dayanmaktadır ve bunu Play Store'da açıkça adlandırmam yasaktır. * Eğer kimse zamanında taahhütte bulunmazsa veya kuralları bilmiyorsa, yine de her fırsatta emirlerinizi yerine getirdiğinizden emin olun.

Web Sitesi: diplicity.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Diplicity ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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