Trivia Swipe, modern bir dokunuşa sahip klasik bir oyundur. Hangilerinin doğru, hangilerinin olmadığını belirlemek için yanıtları kaydırın. Günlük oyun modunda her gün saat 12:00'de yeni sorular yer alır. Puan toplamak ve skor tablosunda rekabet etmek için kaydolun.

Web Sitesi: triviaswipe.com

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