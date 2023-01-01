WebCatalog
TriviaSwipe

TriviaSwipe

triviaswipe.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TriviaSwipe çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Trivia Swipe, modern bir dokunuşa sahip klasik bir oyundur. Hangilerinin doğru, hangilerinin olmadığını belirlemek için yanıtları kaydırın. Günlük oyun modunda her gün saat 12:00'de yeni sorular yer alır. Puan toplamak ve skor tablosunda rekabet etmek için kaydolun.

Web Sitesi: triviaswipe.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TriviaSwipe ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Pinball FRVR

Pinball FRVR

pinball.frvr.com

Booom

Booom

joinplayroom.com

King of Mahjong

King of Mahjong

poki.com

Online Solitaire

Online Solitaire

poki.com

The Impossible Quiz

The Impossible Quiz

poki.com

Diplicity

Diplicity

diplicity.com

Bubble Shooter

Bubble Shooter

poki.com

Swipe Basketball

Swipe Basketball

poki.com

Match 3 Classic

Match 3 Classic

poki.com

Chess Grandmaster

Chess Grandmaster

poki.com

CardzMania

CardzMania

cardzmania.com

Online Mahjong

Online Mahjong

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası