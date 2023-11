İmkansız Sınav, yalnızca çok zor soruları içeren çevrimiçi bir bilgi yarışmasıdır. Soruların çoğunun çift anlamı, hileleri ve kelime oyunları var ve kalıpların dışında düşünmenizi gerektiriyor. Dört cevaptan sadece bir tanesi doğrudur. Toplamda 110 soru bulunmaktadır. Size yalnızca üç can verilir ve yaptığınız her hatada bir can kaybedersiniz. Bu orijinal oyun, Flash olmadan hiçbir cihazda çalışır. 110 sorunun hepsini cevapladın mı? İmkansız Testi Oyna 2.Dört seçenekten doğru cevaba tıklayın. Oyunun belirli bir sorusunu atlamak için Atlamalar'ı kullanın. Süre dolmadan veya Oyun Bitmeden soruyu yanıtlayacak bir zamanlayıcısı olan Bombalara dikkat edin. İmkansız Sınav Splapp-me-do tarafından yaratıldı. Ayrıca devam filmi The Impossible Quiz 2'yi ve 🎅 Noel temalı quiz: The Impossible Quizmas'ı da yarattı.

Web Sitesi: poki.com

