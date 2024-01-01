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Amaç, hiçbir kraliçenin birbirine dokunmadığı, her satır, sütun ve renk bölgesinde tam olarak bir kraliçeye sahip olmaktır. Tek bir doğru cevap var. Bunun nasıl çalıştığını inceleyelim. Bir LinkedIn oyunu.

Web Sitesi: linkedin.com

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