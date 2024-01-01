Queens

Queens

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Web Sitesi: linkedin.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Queens çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Amaç, hiçbir kraliçenin birbirine dokunmadığı, her satır, sütun ve renk bölgesinde tam olarak bir kraliçeye sahip olmaktır. Tek bir doğru cevap var. Bunun nasıl çalıştığını inceleyelim. Bir LinkedIn oyunu.

Web Sitesi: linkedin.com

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