Popüler sıra tabanlı strateji oyunu Diplomacy'nin çok oyunculu bir web uygulaması.

Web Sitesi: webdiplomacy.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, webDiplomacy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.