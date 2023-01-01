HaxBall, takım çalışmasının önemli olduğu fizik tabanlı çok oyunculu bir futbol oyunudur. Şimdi oyna!

Web Sitesi: haxball.com

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