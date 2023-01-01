WebCatalog
HaxBall

HaxBall

haxball.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde HaxBall çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

HaxBall, takım çalışmasının önemli olduğu fizik tabanlı çok oyunculu bir futbol oyunudur. Şimdi oyna!

Web Sitesi: haxball.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, HaxBall ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Footix

Footix

footix.io

Supecar Stadium

Supecar Stadium

supercarstadium.com

Torn

Torn

torn.com

Hattrick

Hattrick

hattrick.org

Super Liquid Soccer

Super Liquid Soccer

poki.com

KiX Dream Soccer

KiX Dream Soccer

poki.com

STUG

STUG

stug.io

SuperBrawl

SuperBrawl

poki.com

CrushTime

CrushTime

crushtime.io

Happy Wheels

Happy Wheels

totaljerkface.com

Raft Wars Multiplayer

Raft Wars Multiplayer

poki.com

Knight Brawl

Knight Brawl

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası