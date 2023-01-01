Happy Wheels, çevrimiçi olarak bir milyardan fazla oynanabilen, yandan kaydırmalı, fizik tabanlı, engelli parkur oyunudur ve artık mobil cihazlarınızda mevcuttur. Yeterince hazırlıklı olmayan yarışçınızın rolünü üstlenin ve umutsuz bir zafer arayışının ciddi sonuçlarını göz ardı edin.

Web Sitesi: totaljerkface.com

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