Kullanıcıların bir ülkeyi yönetmesine, girişimci olmasına veya vatandaşlarını bir direniş savaşı başlatmak için bir araya getirmesine olanak tanıyan çok oyunculu strateji oyunu. eRepublik çevrimiçi strateji oyunu.

Web Sitesi: erepublik.com

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