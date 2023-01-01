Kirka, tarayıcıda çok oyunculu, çevrimiçi, yavaş tempolu, rekabetçi bir FPS'dir. Seviye atlayın, görünümler ve ödüller kazanın, bir klana katılın ve klan savaşına katılın.

Web Sitesi: kirka.io

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