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Kirka.io

Kirka.io

kirka.io

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Kirka, tarayıcıda çok oyunculu, çevrimiçi, yavaş tempolu, rekabetçi bir FPS'dir. Seviye atlayın, görünümler ve ödüller kazanın, bir klana katılın ve klan savaşına katılın.

Web Sitesi: kirka.io

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