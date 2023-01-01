Rakip gemilere savaş açın! Speedboats.io sizi su savaşında hayatta kalmaya cesaretlendiriyor. Bu çok oyunculu oyunda yeni silahlara doğru ilerleyebilirsiniz. Bir sonraki hedefinizi bulmak için deniz fenerinin etrafında yelken açın ve mermi saldırılarını asla durdurmayın!

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