Para kazanmak ve yedi denizi yönetmek için gemileri ve diğer oyuncuları vurduğunuz çevrimiçi bir 3D tarayıcı oyunu!

Web Sitesi: relmz2.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Relmz2.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.