Evrene hükmetmek için kurabiye pişirdiğiniz orijinal boşta oyun! Bu Orteil & Opti'nin resmi Cookie Clicker uygulamasıdır. Hiçbir ikameyi kabul etmeyin!

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