WebCatalog
Cookie Clicker

Cookie Clicker

orteil.dashnet.org

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cookie Clicker çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Evrene hükmetmek için kurabiye pişirdiğiniz orijinal boşta oyun! Bu Orteil & Opti'nin resmi Cookie Clicker uygulamasıdır. Hiçbir ikameyi kabul etmeyin!

Web Sitesi: orteil.dashnet.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cookie Clicker ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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