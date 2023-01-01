Rock Paper Clicker, klasik taş kağıt makas deneyimini başka bir seviyeye taşıyan bir tıklama oyunudur. Bu oyunda yalnızca bazı kayalar ve mağaza nesneleri ile sınırlı değilsiniz. Bunun yerine suyla, ateşle, havayla, süngerlerle, insanlarla, silahlarla, kurtlarla uğraşıyorsunuz ve yeterince uzun süre oynarsanız daha da eğlenceli sürprizlerle karşılaşıyorsunuz! Oynaması çok kolay: Listeden ekrandaki mevcut konuyu yenecek bir konuya veya nesneye tıklamanız yeterli. Düşünme şapkanızı takın ve bu konuların ve nesnelerin birbirleriyle nasıl etkileşime girebileceğini gözünüzde canlandırmaya çalışın. Rock Paper Clicker'ı bitirmek için gereken ustalığa sahip misiniz? Ekranda verilen öğeyi, onu yenebilecek başka bir öğeyi seçerek yok edin. Örnek: Taş makası yener. Makas kağıdı yener.Öğeyi seç - Sol fare tıklamasıTaş Kağıt Tıklayıcısı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir oyun geliştirme ekibi olan Codebolt tarafından geliştirilmiştir. Bu onların Poki'deki ilk oyunu!Rock Paper Clicker masaüstünüzde oynanabilir.Rock Paper Clicker'ı Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

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