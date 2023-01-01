Sink Topunuzu ateşleyerek rakibinizin teknesini batırmanız gereken bir beceri oyunudur! Masaüstü veya mobil cihazınızda tek başınıza veya bir arkadaşınızla oynayın. Açınıza dikkat edin ve topunuzu doğru zamanda ateşleyin. Suya çarpmanız durumunda hem sizi hem de rakibinizi hareket ettirecek dev bir dalgaya neden olacak ve birbirinize vurmanızı zorlaştıracaksınız. Maç sırasında gökten suya etki edecek nesneler düşecek. Bu nesnelerden bazıları aslında toplanabilir. Nesneyi kendinize doğru hareket ettirmek için dalgaları kullanarak, denizin donması gibi serin etkilerini kullanabilirsiniz! Tüm rakiplerinizi yenebilir misiniz? 1 Oyuncu:Ateş - Cep telefonu ve tablette boşluk tuşuna basın / dokunup bırakın 2 Oyuncular:Ateş oyuncusu 2 - Cep telefonu ve tablette enter tuşuna basın / dokunup bırakın Sink Alex, Jacq & Koen tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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