Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla kafa kafaya mücadele edebileceğiniz çevrimiçi çok oyunculu bir yazma oyunu.

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