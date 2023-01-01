ChatPlaysChess

Sohbet Satranç Oynar, yayıncıların gerçek bir satranç oyununda izleyicileriyle kafa kafaya mücadele ettiği yayıncıların liderliğindeki bir topluluk oyunudur!

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