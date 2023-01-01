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Angry Birds Friends

Angry Birds Friends

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Her hafta 26 YENİ Angry Birds seviyesinde Dünya'ya karşı yarışın! Veya bireysel rakiplere karşı kafa kafaya mücadele ederek Yıldız Kupası'nda şansınızı deneyin! Arkadaşlarınızla yarışın, zirveye çıkın ve dünyanın EN İYİ Angry Birds oyuncusu olmak için skor tablolarına tırmanın!

Web Sitesi: angrybirds.com

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