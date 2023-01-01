schoolbreak.io

Öğrenciler Öğretmenlere karşı! Bu çok oyunculu çevrimiçi oyunda öğrenci olarak okulu yıkın veya öğretmen olarak onu korumaya karar verin! Şimdi arkadaşlarınızı davet edin.

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