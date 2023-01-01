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Staroyale

Staroyale

staroyale.io

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Staroyale, oyuncuların kendi yıldız gemilerine pilotluk yaptığı ve uzay savaşında arkadaşlarıyla ve düşmanlarıyla mücadele ettiği yukarıdan aşağıya çevrimiçi çok oyunculu bir oyundur! Arcturus Games tarafından geliştirildi

Web Sitesi: staroyale.io

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