Staroyale, oyuncuların kendi yıldız gemilerine pilotluk yaptığı ve uzay savaşında arkadaşlarıyla ve düşmanlarıyla mücadele ettiği yukarıdan aşağıya çevrimiçi çok oyunculu bir oyundur! Arcturus Games tarafından geliştirildi

Web Sitesi: staroyale.io

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