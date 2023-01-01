WebCatalog
Narrow.One

Narrow.One

narrow.one

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Narrow.One, Pelican Party Studios tarafından geliştirilen 3D çok oyunculu bir okçuluk oyunudur. Siz ve takım arkadaşlarınızın güzel tasarlanmış bir kale arenasında düşman bayrağını ele geçirmeye çalıştığınız hızlı tempolu bir okçuluk aksiyonuna katılın. Yalnızca yay ve birkaç ok kullanmanıza izin veriliyor, bu nedenle hedefinizin tam yerinde olduğundan ve reflekslerinizin hızlı olduğundan emin olun. Arkadaşlarınızı sizinle oynamaya davet edin ve rakiplerinizle birlikte yüzleşmenin heyecanını yaşayın. Narrow.One çok eğlenceli!

Web Sitesi: narrow.one

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