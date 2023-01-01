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Vectaria.io

Vectaria.io

poki.com

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Vectaria.io, Minecraft benzeri bir macera oyunudur ancak tamamen çok oyunculudur! Yolculuğunuza dört karakterden biriyle başlayın: Martha, Oliver, Mike ve Rose. Buradan doğrudan oyuna atlayabilir ve oynamaya başlayabilirsiniz! Aralarından seçim yapabileceğiniz üç ana oyun modu vardır: diğer oyuncuları uzak tutmanız ve güçlenmeniz gereken bir PvP (oyuncuya karşı oyuncu) hayatta kalma haritası, başka bir hayatta kalma modu, ancak PvP'yi açıp kapatarak onu biraz daha rahat ama yine de ilginç hale getirebilirsiniz ve son olarak hayal gücünüzü çılgına çevirebileceğiniz ve istediğiniz her şeyi inşa edebileceğiniz yaratıcı bir mod! Vectaria.io oynarken seçebileceğiniz pek çok seçenek var, nereden başlayacaksınız?

Web Sitesi: poki.com

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