WebCatalog
KawaiiWorld

KawaiiWorld

now.gg

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Now.gg mobil bulut ile KawaiiWorld'ü ücretsiz çevrimiçi oynayın. Yaratıcı tarafınızı serbest bırakın ve geliştirici akseno2'nin sanal alan Macera oyunu KawaiiWorld'de kendi evreninizi yaratın. KawaiiWorld'ü oynadıktan sonra kübik sanal alanlara bir daha asla aynı şekilde bakmayacaksınız. Hayal gücünüzün çılgına dönmesine izin verin! Kişilik ve karaktere sahip her türlü yapı ve ortamı yaratın. Basit çimenlerden süslü taş yollara kadar çok çeşitli bloklar arasından seçim yapın. Hayallerinizdeki sanal evi yaratmak için bunları ilginç şekillerde birleştirin! Devasa köprülerden yüksek kalelere, tüyler ürpertici perili evlerden modern, minimalist rüya evlerine kadar, hayal edebiliyorsanız gerçekleştirebilirsiniz. Oyuna başlayın ve çiçekler, tablolar, mutfak, yatak odası, bilgisayarlı bir masa ve daha fazlası gibi çeşitli güzel küpler ve hazır mobilyalar arasından seçim yaparak kendi evinizi yaratın.

Web Sitesi: now.gg

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