Now.gg mobil bulut ile Gacha Club'ı ücretsiz çevrimiçi oynayın. Parti zamanı! Bir kulübe katılın ve kendi dijital avatar karakterinizi yaratın. Onları çok çeşitli trend kıyafetler ve spor kıyafetleri arasından en son modaya göre giydirin. Binlerce elbise, saç modeli, silah, takım elbise ve çok daha fazlası! Karakterleriniz hazır olduğunda kendi sahnelerinizi oluşturmak için Stüdyoya atlayın. İstediğiniz fanteziyi yaşamak için evcil hayvanlar, nesneler ve manzara ekleyin.

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