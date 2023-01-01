WebCatalog
Golden Hills: City Build Sim

Golden Hills: City Build Sim

now.gg

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Golden Hills: City Build Sim çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Now.gg mobil bulut ile Golden Hills: City Build Sim'i ücretsiz çevrimiçi oynayın. Enixian Limited'in sunduğu Golden Hills, size hayalinizdeki şehri inşa etme ve tasarlama fırsatı veren, türünün tek örneği bir şehir kurma simülasyonudur. Ekonominizi güçlendirmek için yerleşim alanları ve sanayi bölgeleri inşa edin ve fabrikalar kurun. Topluluğunuzu da mutlu etmeyi unutmayın! Yerel halka kafe ve restoranlardan sinema salonlarına ve parklara kadar çok sayıda eğlence seçeneği sağlayın. Gezegendeki en güzel yeri yaratma gücüne sahipsiniz. Çok çeşitli dekor seçenekleri arasından seçim yapın ve yaratıcı enerjinizin akmasına izin verirken aynı zamanda şehri öne çıkarın. Son teknolojiye sahip evler geliştirin ve dünyaya şehrinizin ne kadar modern ve gelişmiş olduğunu gösterin. Parklar ve oyun alanları, kütüphaneler ve üniversiteler, restoranlar ve barlar inşa ederek kendinizi şehrinizde ifade edin.

Web Sitesi: now.gg

Yasal Uyarı: WebCatalog, Golden Hills: City Build Sim ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Stack City

Stack City

poki.com

Idle Tree City

Idle Tree City

poki.com

Redecor

Redecor

redecor.com

City Rider

City Rider

poki.com

Elvenar

Elvenar

elvenar.com

Idle Light City

Idle Light City

poki.com

Hills of Steel

Hills of Steel

poki.com

Word City Crossed

Word City Crossed

poki.com

Word City Uncrossed

Word City Uncrossed

poki.com

Goodgame Empire

Goodgame Empire

empire.goodgamestudios.com

The Final Earth 2

The Final Earth 2

poki.com

Crowded City (Crowd City IO)

Crowded City (Crowd City IO)

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası