Now.gg mobil bulut ile Golden Hills: City Build Sim'i ücretsiz çevrimiçi oynayın. Enixian Limited'in sunduğu Golden Hills, size hayalinizdeki şehri inşa etme ve tasarlama fırsatı veren, türünün tek örneği bir şehir kurma simülasyonudur. Ekonominizi güçlendirmek için yerleşim alanları ve sanayi bölgeleri inşa edin ve fabrikalar kurun. Topluluğunuzu da mutlu etmeyi unutmayın! Yerel halka kafe ve restoranlardan sinema salonlarına ve parklara kadar çok sayıda eğlence seçeneği sağlayın. Gezegendeki en güzel yeri yaratma gücüne sahipsiniz. Çok çeşitli dekor seçenekleri arasından seçim yapın ve yaratıcı enerjinizin akmasına izin verirken aynı zamanda şehri öne çıkarın. Son teknolojiye sahip evler geliştirin ve dünyaya şehrinizin ne kadar modern ve gelişmiş olduğunu gösterin. Parklar ve oyun alanları, kütüphaneler ve üniversiteler, restoranlar ve barlar inşa ederek kendinizi şehrinizde ifade edin.

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