Goodgame Empire, tarayıcıda kendi Orta Çağ krallığınızı kurmanıza olanak tanıyan, Avrupa'dan etkileyici ve grafik açısından zengin bir çevrimiçi strateji oyunudur. Daha önce Sim oyunlarını (veya Tanrı oyunlarını) oynadıysanız bu fikir size tanıdık gelecektir.

Web Sitesi: empire.goodgamestudios.com

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