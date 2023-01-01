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Barbershop Inc.

Barbershop Inc.

poki.com

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Barbershop Inc., kendi berber dükkanınızı işlettiğiniz boş bir oyundur. Kendi berber imparatorluğunuzu büyütebileceğiniz tek bir sandalyeyle başlıyorsunuz. Her saç kesimi için daha fazla para kazanmak amacıyla sandalyenizi, saç kesme makinenizi ve tarağınızı yükselterek başlayın. Yeterince kazanırsanız ekstra bir sandalye satın alabilirsiniz! Müşterileriniz için yeni saç stillerinin kilidini açın, mağazanıza daha fazla insan çekmek için bir yönetici tutun ve büyümeye devam edin. Yeterince para kazandıktan sonra dışarı çıkıp yeni bir mağaza bile açabilirsiniz! Barbershop Inc., Zonda Creative Studio tarafından yaratıldı, bu onların Poki'deki vinç çılgınlığını piyasaya sürdükten sonra ikinci oyunudur!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Barbershop Inc. ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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