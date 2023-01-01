Ana hücre enfekte olduktan sonra yerel hücreler bir araya gelerek enfekte olmuş tüm hücreleri yok eder! Nano War, kazanmak için tüm enfekte hücreleri yakalayıp maviye çevirmeniz gereken bir strateji oyunudur! Kazanmak için enfekte olmuş hücrelere saldırmadan önce gücünüzü artırmak için önce nötr hücreleri yakalayın! Dengeyi geri getirmek için vücuttaki tüm kötü hücreleri kaldırabilir misiniz? Hücreleri göndermek için fare imlecini hareket ettirin ve bir hücreden diğerine bir çizgi sürükleyin. Nano Savaş, Okashi Games tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarına göz atın: MicroWars! Nano Savaşı'nı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Nano Savaşı bilgisayarınızda ve telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir.

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