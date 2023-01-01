WebCatalog
Nano War

Nano War

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Nano War çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ana hücre enfekte olduktan sonra yerel hücreler bir araya gelerek enfekte olmuş tüm hücreleri yok eder! Nano War, kazanmak için tüm enfekte hücreleri yakalayıp maviye çevirmeniz gereken bir strateji oyunudur! Kazanmak için enfekte olmuş hücrelere saldırmadan önce gücünüzü artırmak için önce nötr hücreleri yakalayın! Dengeyi geri getirmek için vücuttaki tüm kötü hücreleri kaldırabilir misiniz? Hücreleri göndermek için fare imlecini hareket ettirin ve bir hücreden diğerine bir çizgi sürükleyin. Nano Savaş, Okashi Games tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarına göz atın: MicroWars! Nano Savaşı'nı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Nano Savaşı bilgisayarınızda ve telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Nano War ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Stickman War

Stickman War

poki.com

Viking Village

Viking Village

poki.com

UnpuzzleX

UnpuzzleX

poki.com

Go Go UFO!

Go Go UFO!

poki.com

War Lands

War Lands

poki.com

Battleboats.io

Battleboats.io

poki.com

Battleboats.io

Battleboats.io

battleboats.io

eRepublik

eRepublik

erepublik.com

Spider Solitaire

Spider Solitaire

poki.com

Dirk Valentine

Dirk Valentine

poki.com

Mutiny

Mutiny

poki.com

Koala Bros Bash

Koala Bros Bash

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası