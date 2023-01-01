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Noob Drive

Noob Drive

poki.com

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Noob Drive, bloklu estetiğe sahip hızlı tempolu bir araba oyunudur. Amacınız mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde varış noktasına ulaşmaktır. Havada dengenizi sağlamak için direksiyon düğmelerini kullanırken tam hız ilerleyin ve her zaman tekerleklerinizin üzerine inmeye çalışın! Hızınızı kaybetmemek için akrobasi hareketlerinizi dikkatli bir şekilde zamanlayın, aksi takdirde aracınızı yok edebilecek tehlikeli uçurumların ve tehlikeli boşlukların üzerinden uçamazsınız. Benzersiz ve harika görünümler satın alabilmeniz için her seviyedeki tüm paraları toplayın. Noob Drive'daki 48 heyecan verici seviyenin tamamında ustalaşabilir misiniz? Kimin oyunu daha hızlı bitirip şampiyon olabileceğini öğrenmek için bunu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın!Drive - W/S veya Yukarı/Aşağı ok tuşlarıSteer - A/D veya Sol/Sağ ok tuşlarıNitro - ShiftRestart - RNoob Drive, Vanorium tarafından yaratıldı. Diğer bulmaca platform oyunlarını Poki'de oynayın: Noob ArcherNoob Drive'ı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Noob Drive, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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