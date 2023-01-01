Super MX - The Champion bir motokros yarış oyunudur. Rakiplerinizi hızla geçip büyük atılımlar yapın! İlk etapta bitirebilir misin? Kontroller: Drive - WASD veya ok tuşlarıRespawn - SpacebarYaratıcı hakkında: Super MX - Şampiyona, Barnzmu tarafından oluşturuldu. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

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