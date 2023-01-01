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Battle for the Galaxy

Battle for the Galaxy

poki.com

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Galaksi Savaşı'nda Annihilator 9000'i serbest bırakın! Bu strateji oyunu sizi Komutan olarak yerleştiriyor. Bir Starport'la başlayarak imparatorluğunuzu genişletecek tesisler inşa etmelisiniz. Kristallerin gücünden yararlanın, ileri teknoloji geliştirin ve ölümcül bir ordu yetiştirin!

Web Sitesi: poki.com

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