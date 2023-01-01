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Stickman Army: Team Battle

Stickman Army: Team Battle

poki.com

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Çöp Adam Ordusu: Takım Savaşı, Playtouch tarafından oluşturulan bir çöp adam dövüş oyunudur. Bu çöp adam oyunu, her turda ordunuzun boyutunu artırmayı, mevcut savaşçılarınızın becerilerini geliştirmeyi veya düşman çöp adamlarınızı yenmek için ekstra araçlar kullanmayı seçebileceğiniz harika bir sıra tabanlı oyundur. Düşman çöp adam ordusuna karşı savaşın ve liderlerini ortadan kaldırmaya çalışın. Ne kadar çok orduyu yenerseniz, çöp adamlarınız o kadar tecrübeli olur ve düşmanlarınız o kadar güçlenir. Düşmanın tüm ordularını yok ederek oyunu tamamlayın. Stickman Army: Team Battle, Poki'de hem masaüstünüzde hem de mobil cihazınızda tarayıcınızda ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir HTML5 oyunudur. Kontroller: Çöp Adam Ordusu: Takım Savaşı sıra tabanlı bir oyundur. Sıra size geldiğinde: - İstediğinizi seçmek için fareyi kullanın 1) Ordunuzu artırın 2) Becerilerini/silahlarını geliştirin 3) Özel bir silah kullanın - Döndürücüyü başlatmak için kırmızı düğmeye basın ve durdurmak için tekrar itin, böylece hangi yükseltmeyi alacağınızı görün. Yaratıcı hakkında: Çöp Adam Ordusu: Takım Savaşı Playtouch tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda diğer Stickman Army ve Stickman Fighter oyunlarının da yaratıcılarıdırlar.

Web Sitesi: poki.com

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