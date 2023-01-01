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Gladiatus

Gladiatus

lobby.gladiatus.gameforge.com

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Tarayıcı oyunu Gladiatus'ta Roma İmparatorluğu'nun zirvesinde bir savaş hayatı sizi bekliyor. Seferlerde çok sayıda rakiple savaşın ve zindanların tehlikelerinin üstesinden gelin. Arenalarda zafer ve onur için verilen savaşta müttefikler bulun.

Web Sitesi: lobby.gladiatus.gameforge.com

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