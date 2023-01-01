Tarayıcı oyunu Gladiatus'ta Roma İmparatorluğu'nun zirvesinde bir savaş hayatı sizi bekliyor. Seferlerde çok sayıda rakiple savaşın ve zindanların tehlikelerinin üstesinden gelin. Arenalarda zafer ve onur için verilen savaşta müttefikler bulun.

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