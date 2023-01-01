Stack City, iskeleleri, mağazaları ve binaları istifleyerek kendi şehrinizi oluşturabileceğiniz bir birleştirme oyunudur! İdeal şehrinizi tasarlama özgürlüğünün tadını çıkarın ve her binanın yeni toprakları keşfetmenizi ve daha fazla iskele satın almanızı sağlayacak para üretmesini izleyin! İskeleleri ızgaraya sürükleyip bırakın ve daha yüksek binalar oluşturmak için bunları istifleyin. Bazı karelerin renk kodlu olduğuna dikkat edin, bu nedenle yalnızca aynı renkten bir şey oluşturabilirsiniz! Kendi yığın şehrinizi inşa edebilir misiniz?

Web Sitesi: poki.com

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