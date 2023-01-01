WebCatalog
Crowded City (Crowd City IO)

Crowded City (Crowd City IO)

poki.com

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Kalabalık Şehir, boş insanlarla dolu bir şehri konu alan bir oyundur. Bunları kendi renginize çevirerek en büyük grubu oluşturmalısınız. Daha küçük başka gruplarla karşılaşırsanız, onları grubunuza katılmaya dönüştürebilirsiniz! Sonunda en büyük gruba sahip olmak istiyorsunuz, bu yüzden başka birinin rengine dönüşmemeye dikkat edin...Kontroller:Etrafta dolaş - İmleç/Tıklama

Web Sitesi: poki.com

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