Rowdy City Wrestling, Colin Lane Games tarafından oluşturulan bir spor oyunudur. Rowdy City'nin Güreş Spor Salonu'nda dünyaca ünlü bir güreş şampiyonu olmak için ilk adımları atın. Yolculuğunuz boyunca, bazıları size yardım etmek isteyen, bazıları ise size zarar vermek isteyen çeşitli karakterlerle tanışın. Bire bir maçlarda ve kraliyet gürlemesi gibi diğer etkinlik türlerinde dövüşerek kariyerinizde ilerleyin. Bu gerçekçi oyun size cep harçlığı için yarı zamanlı gösterilerde ve sokak dövüşlerinde çalışma şansı bile sunuyor. Dünyanın en iyi güreşçisi olmak için gerekenlere sahip misiniz? Rowdy City Wrestling'e hoş geldiniz. İlk kural: Bunun hakkında konuşun ve oyunu arkadaşlarınızla paylaşın. Hareket - Sol / Sağ ok tuşları Zıpla - Yukarı ok tuşu Yumruk - Z Düşürme - Z (Havada) Tutma/Yığınlama - Z (Rakip sersemlediğinde) )Rowdy City Wrestling, Colin Lane Games tarafından yaratıldı. Poki'de Temple of Boom, Wrassling, Rowdy Wrestling, Knight Brawl ve Dunkers gibi başka oyunlar da var.

Web Sitesi: poki.com

