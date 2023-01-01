WebCatalog
Granny

Granny

now.gg

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Granny çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Now.gg mobil bulut ile Granny'yi ücretsiz çevrimiçi oynayın. Granny, DVloper'ın tüyler ürpertici, kan donduran korku Arcade deneyimidir. Büyükanne'nin evinin yıkık odaları ve harap koridorları arasında sıkışıp kalarak özgürlüğe giden yolu açmalısınız. Büyükannenin seni gizlice dolaşırken görmediğinden emin ol; o aldatmayı hafife almaz. Hiçbir şey bir büyükannenin sevgisiyle karşılaştırılamaz. Büyükanne seni yakınında tutmak için seni evine kilitledi. Sizi kaçmaya çalışmaktan alıkoymak için evde sıkıyönetim ilan etti. Başka seçenek görmüyorsunuz; artık harekete geçme zamanı. Evinden çıkın ama dikkatli olun! Yaşlı yarasanın keskin kulakları vardır. Bir şeyi devirdiğinizde size “yardım etmek” için koşarak yanınıza gelecektir. Dolaplarda ve yatakların altında saklanın. Beş gününüz var.

Web Sitesi: now.gg

Yasal Uyarı: WebCatalog, Granny ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Horror Dungeon 3D

Horror Dungeon 3D

poki.com

Horror Nights Story

Horror Nights Story

poki.com

La Petite Avril

La Petite Avril

poki.com

Super Girl Story

Super Girl Story

poki.com

Death Chase

Death Chase

poki.com

Funny Throat Surgery 2

Funny Throat Surgery 2

poki.com

diep.io

diep.io

diep.io

GENESIS

GENESIS

now.gg

Photogram Lovers Surprise

Photogram Lovers Surprise

poki.com

Dyna Boy

Dyna Boy

poki.com

Forgotten Hill: The Wardrobe 4

Forgotten Hill: The Wardrobe 4

poki.com

Blockman Go

Blockman Go

now.gg

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası