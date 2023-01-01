Now.gg mobil bulut ile Granny'yi ücretsiz çevrimiçi oynayın. Granny, DVloper'ın tüyler ürpertici, kan donduran korku Arcade deneyimidir. Büyükanne'nin evinin yıkık odaları ve harap koridorları arasında sıkışıp kalarak özgürlüğe giden yolu açmalısınız. Büyükannenin seni gizlice dolaşırken görmediğinden emin ol; o aldatmayı hafife almaz. Hiçbir şey bir büyükannenin sevgisiyle karşılaştırılamaz. Büyükanne seni yakınında tutmak için seni evine kilitledi. Sizi kaçmaya çalışmaktan alıkoymak için evde sıkıyönetim ilan etti. Başka seçenek görmüyorsunuz; artık harekete geçme zamanı. Evinden çıkın ama dikkatli olun! Yaşlı yarasanın keskin kulakları vardır. Bir şeyi devirdiğinizde size “yardım etmek” için koşarak yanınıza gelecektir. Dolaplarda ve yatakların altında saklanın. Beş gününüz var.

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