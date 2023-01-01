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Fruity Cubes

Fruity Cubes

poki.com

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Fruity Cubes, Ziango tarafından yaratılan lezzetli, küp patlatıcı bir bulmaca oyunudur. Herkes bol miktarda taze meyvenin bulunduğu tropik bir adayı sever! Bu zorlu bulmaca oyununda tam bir çizgiyi tamamlamak ve puan kazanmak için meyveli küplerinizi eşleştirin. Meyveli Küpler Adası'nın her seviyesinde ulaşmanız için bir hedef vardır ve daha küçük oyun tahtaları ve daha karmaşık meyveli küplerle gittikçe zorlaşır. Poki'deki Fruity Cubes'ta kaç küp patlatacaksınız? Kontroller: Fare - Meyveli küplerinizi sürükleyip bırakın Yaratıcı hakkında: Fruity Cubes, Hollanda merkezli Ziango tarafından yaratılmıştır.

Web Sitesi: poki.com

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