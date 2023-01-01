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Super Kill-BOI 9000

Super Kill-BOI 9000

poki.com

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Super Kill-BOI 9000, öldürdüğünüz canavarların kalplerinden beslenen ve harika yükseltmelerle güçlenen sevimli bir robota sahip olduğunuz roguelike bir hayatta kalma oyunudur. Sopa kullanan bir çöp adam olarak robot arkadaşınızdan alabileceğiniz her türlü yardıma ihtiyacınız var. Sopanızı kullanarak tüm canavarlara vurun ve kalplerini Kill-BOI 9000 ile sağlayın, böylece daha da güçlenebilir. Bunları birleştirmek için çok çeşitli silahlar ve yükseltmeler arasından seçim yapın. Ekipmanınızı özelleştirmek için silahların, zırhların ve şapkaların kilidini açın! Aralarından seçim yapabileceğiniz 3 harita ve çok sayıda yükseltme var: Top gülleleri, el bombaları, kara delikler, dronlar, elektrikli testereler ve hatta tek bir gücün etkisini artırmak için sinerji güncellemeleri. Hatta 2 Oyunculu işbirliği modunu kullanarak arkadaşınızla bile oynayabilirsiniz! 100 kalp karşılığında Kill-BOI'nin kolunu çekmek için ana menüye dönmeyi unutmayın, böylece karakteriniz için epik bir ganimet bırakabilirsiniz. Super Kill-BOI 9000'i arkadaşınızla paylaştığınızdan emin olun ve birlikte oynamayı deneyin! Hareket edin - WASD veya Ok tuşlarıSuper Kill-BOI 9000, PlayWithFurcifer tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları! Super Kill-BOI 9000'i Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Super Kill-BOI 9000, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Super Kill-BOI 9000 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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