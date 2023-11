Now.gg mobil bulut ile Super Sus -Who Is The Impostor'u ücretsiz çevrimiçi oynayın. Super Sus, PIProductions'ın sizi bütün gece ayakta tutacak sosyal çıkarımlı Aksiyon oyunudur! Suçluları bulmak için sosyal çıkarımlarınızı ve aldatma yeteneklerinizi kullanın ve mürettebat üyelerinizi size inanmaya ikna edin! Sahtekarların gizemini çözmeye çalışırken dokuza kadar gerçek kişiyle çevrimiçi oynayın. Sahtekarların kim olduğunu bulmaya yaklaşmak için soruşturma görevlerini yapın. Ancak uyaralım: Sahtekarlar grubun arasında yer alıyor ve mürettebatı "öldürmek" için her şeyi yapacaklar!

Web Sitesi: now.gg

