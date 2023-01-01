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Amogus.Fun

Amogus.Fun

amogus.fun

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Amogus.Fun, oynaması ücretsiz bir sosyal çıkarım oyunudur. Temelde Among Us'tır ancak 3D olarak ve tarayıcıdadır. Mürettebat arkadaşları ve sahtekarlar var. Mürettebat arkadaşları kazanmak için sahtekarları idam etmek zorundadır. Sahtekarların kazanmak için mürettebat arkadaşlarını öldürmesi gerekiyor.

Web Sitesi: amogus.fun

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