Betrayal.io oyna - 6 ila 12 oyuncuya kadar çevrimiçi çok oyunculu gizem oyunu! Hain olarak takım arkadaşlarınıza ihanet edin veya mürettebat üyesi olarak kazanmak için bir takım olarak birlikte çalışın! Yakında PC, iOS ve Android'e gelecek.

Web Sitesi: betrayal.io

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