TileFall.io'da sürekli olarak diğer oyuncularla çarpışırken karodan karoya atlayın ve düşerek ölmekten kaçının. Bir diğer popüler parti oyunundan ilham alan bu platform oyununda fayanslar, üzerine bastığınız anda ayaklarınızın altında kayboluyor. Among Us hayranları en sevdikleri oyunu yeni bir şekilde deneyimlemek için birlikte çevrimiçi oynuyorlar. Bir alt kata düşmeden önce mümkün olduğu kadar uzun süre aynı seviyede kalmak için mümkün olduğunca hızlı koşun ve zıplayın. Raundun sonuna kadar soğukkanlılığını koruyabilen ve zirvede kalmayı başaran az sayıdaki oyuncudan biri olacak mısınız?

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