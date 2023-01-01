Shooters 3D, kendi toplarınızı vurup aynı zamanda rakibinizin toplarından kaçmanız gereken eğlenceli iki oyunculu bir oyundur.

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