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Irrational Karate

Irrational Karate

poki.com

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Mantıksız Karate'de kırmızı rakibi nakavt edin! Bu 3D dövüş oyunu, maçlar sırasında yumruk atmanıza, tekme atmanıza ve kaçmanıza olanak tanır. Rakibinizi şaşırtmak için art arda bir dizi hızlı saldırı gerçekleştirebilirsiniz. Ego Boost modunda istatistiklerinizi inceleyin!

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