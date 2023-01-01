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Krew.io

Krew.io

krew.io

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Düşman korsan gemilerine top mermisi atın! Krew.io sizi diğer ölümcül topların bulunduğu bir tekneye bindiriyor. Silahınızı güvertedeki herhangi bir konuma yuvarlayabilirsiniz. Ardından yakındaki bir gemiyi hedef alın ve mürettebatınızı korumak için ölümcül gülleleri fırlatın!

Web Sitesi: krew.io

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